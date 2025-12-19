weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Nach Böllerei am Eisleber Weihnachtsmarkt Illegale Pyrotechnik - Wie die Polizei das Problem in Mansfeld-Südharz einschätzt

Nach der Knallerei am Eisleber Weihnachtsmarkt ermittelt die Polizei gegen die Tatverdächtigen. Im Landkreis kommt es regelmäßig zu solchen Vorfällen.

Von Jörg Müller 19.12.2025, 14:00
Illegale Böller können gefährlich werden.
Illegale Böller können gefährlich werden. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Eisleben/MZ - Sie können schwere Verletzungen oder Sachschäden verursachen: illegal beschaffte oder selbstgebaute Feuerwerkskörper. Aber nicht nur das: „Böller können auch Panik auslösen“, sagt Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz. Insbesondere, wenn die Pyrotechnik - wie am vergangenen Samstag in Eisleben - in unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarkts gezündet wird.