Der neue Tummelplatz für Generationen ist eröffnet, die Stimmung zur Einweihung war ausgelassen. Ein Detail sorgte für Spekulationen: Warum blieb Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert fern?

Die Einweihung des neuen Tummelplatzes für alle Generationen in Meisberg wurde groß gefeiert.

Hettstedt/MZ - Nach 1.606 Arbeitsstunden hatte es der harte Kern des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ritterode-Meisberg geschafft: Der neue Tummelplatz für alle Generationen konnte auf dem ehemaligen Reitplatz in der Hettstedter Ortschaft Meisberg am 22. November offiziell eröffnet und gefeiert werden. Einer war allerdings nicht dabei: Hettstedts scheidender Bürgermeister Dirk Fuhlert.