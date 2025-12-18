weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Meisberg im Fokus: Einweihung des Tummelplatzes ohne Hettstedts Bürgermeister – was steckt dahinter?

Der neue Tummelplatz für Generationen ist eröffnet, die Stimmung zur Einweihung war ausgelassen. Ein Detail sorgte für Spekulationen: Warum blieb Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert fern?

Von Susanne Christmann 18.12.2025, 14:30
Die Einweihung des neuen Tummelplatzes für alle Generationen in Meisberg wurde groß gefeiert.
Die Einweihung des neuen Tummelplatzes für alle Generationen in Meisberg wurde groß gefeiert. (Foto: Maik Schumann)

Hettstedt/MZ - Nach 1.606 Arbeitsstunden hatte es der harte Kern des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ritterode-Meisberg geschafft: Der neue Tummelplatz für alle Generationen konnte auf dem ehemaligen Reitplatz in der Hettstedter Ortschaft Meisberg am 22. November offiziell eröffnet und gefeiert werden. Einer war allerdings nicht dabei: Hettstedts scheidender Bürgermeister Dirk Fuhlert.