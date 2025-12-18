EIL
Anfragen von Firmen zwecks Erweiterung „Wenn ein 100 Jahre altes Traditionsunternehmen verschwindet, gucken wir uns um“ - Rat Merseburg wünscht sich chemienahe Firmen im Airpark
Die Stadt Merseburg sorgt sich angesichts vieler Anfragen für den Bau von Rechenzentren, dass der Airpark bald mit einem solchen Bau blockiert sein könnte. Der Rat hat nun einen Grundsatzbeschluss gefasst: Die Stadt sieht im Airpark vorrangig chemienahe Firmen und solche, die bereits in Merseburg ansässig sind und sich erweitern wollen.
18.12.2025, 15:30
Merseburg/MZ. - Zuletzt habe man beim Thema PV-Freiflächenanlagen gemerkt, wie wichtig es sein kann, dass die Stadt sich positioniert, auch wenn sie nur beschränkte Steuerungsmöglichkeiten hat – so begründete Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) im letzten Stadtrat seinen eingebrachten Vorstoß. Einen Grundsatzbeschluss „zur Entwicklung des Clusters der chemischen Industrie“ sollte der Rat fassen.