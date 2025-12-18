Anfragen von Firmen zwecks Erweiterung „Wenn ein 100 Jahre altes Traditionsunternehmen verschwindet, gucken wir uns um“ - Rat Merseburg wünscht sich chemienahe Firmen im Airpark

Die Stadt Merseburg sorgt sich angesichts vieler Anfragen für den Bau von Rechenzentren, dass der Airpark bald mit einem solchen Bau blockiert sein könnte. Der Rat hat nun einen Grundsatzbeschluss gefasst: Die Stadt sieht im Airpark vorrangig chemienahe Firmen und solche, die bereits in Merseburg ansässig sind und sich erweitern wollen.