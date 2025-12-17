Nachdem auf einem Parkplatz in Weißenfels mehrere Scheiben getroffen worden sind, sucht eine Btroffene andere Geschädigte. Welche Spekulationen zu dem Fall in sozialen Netzwerken kursieren.

Die Frontscheibe des Autos von Anja Ludwig wurde durch Projektile beschädigt.

Weißenfels - Es war eine Nachricht, die schockierte: Vor einer Woche schoss ein Unbekannter in der Naumburger Straße in Weißenfels auf geparkte Autos. Auf dem Parkplatz des Discounters Norma wurden am 8. Dezember gegen Mittag die Scheiben von drei Fahrzeugen beschädigt.