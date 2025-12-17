Personalwechsel in Anhalt-Bitterfeld Warum der Landkreis einen Nachfolger für Bau-Fachbereichsleiter Michael Audörsch sucht
Der bisherige Fachbereichsleiter für Bau wechselt ab Januar 2026 nach Coswig im Landkreis Wittenberg und übernimmt dort die Leitung des Ordnungsamtes.
17.12.2025, 18:00
Köthen/Coswig/MZ. - Die Abwesenheitsnotiz in der Antwort auf die E-Mail der MZ an den Leiter des Fachbereichs Bau beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld vom 10. Dezember klingt neutral: „Ich bin nicht erreichbar. Die E-Mails werden nicht automatisch weitergeleitet. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an …“