weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Personalwechsel in Anhalt-Bitterfeld: Warum der Landkreis einen Nachfolger für Bau-Fachbereichsleiter Michael Audörsch sucht

Personalwechsel in Anhalt-Bitterfeld Warum der Landkreis einen Nachfolger für Bau-Fachbereichsleiter Michael Audörsch sucht

Der bisherige Fachbereichsleiter für Bau wechselt ab Januar 2026 nach Coswig im Landkreis Wittenberg und übernimmt dort die Leitung des Ordnungsamtes.

Von Wolfram Schlaikier 17.12.2025, 18:00
Michael Audörsch 2023 im Büro bei der Stadt Köthen
Michael Audörsch 2023 im Büro bei der Stadt Köthen Foto: Sylke Hermann

Köthen/Coswig/MZ. - Die Abwesenheitsnotiz in der Antwort auf die E-Mail der MZ an den Leiter des Fachbereichs Bau beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld vom 10. Dezember klingt neutral: „Ich bin nicht erreichbar. Die E-Mails werden nicht automatisch weitergeleitet. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an …“