Einige können es sich vorstellen, andere wiederum gar nicht. Wie Dessauer Schülervertreter über die aktuelle Wehrdienstreform denken und warum sie sich nicht gehört fühlen.

„Ältere entscheiden über unsere Zukunft“: Was Jugendliche in Dessau-Roßlau über die Wehrdienstreform sagen

Dessau/MZ. - Vor 14 Jahren wurde die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt – nun steht die Frage im Raum, ob die friedlichen Zeiten bald vorbei sein könnten. Ab dem 1. Januar 2026 sollen laut neuem Wehrdienstgesetz alle 18 Jährigen einen Fragebogen bekommen, in dem sie erklären, ob sie Wehrdienst leisten möchten. Für Männer ist das Ausfüllen des Bogens Pflicht. Auch eine Musterung soll für sie ab 2027 wieder verpflichtend sein. Der Dienst an sich soll vorerst freiwillig bleiben. Wie denken Jugendliche in Dessau-Roßlau darüber? Die MZ hat mit Schülervertretern gesprochen.