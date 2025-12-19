Bernburg/MZ. - Bernburg/MZ. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, heißt ein Sprichwort. Doch das trifft in der Regel nicht immer zu. Denn manche Menschen werden auch im Alter nicht weise, so wie der 80-jährige Bernburger. „Stolze“ 39 Voreintragungen hat der Rentner im Bundeszentralregister stehen und gehört damit zum oberen Tabellendrittel im Bereich des Amtsgerichts Bernburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.