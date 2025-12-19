Jetzt live:
Prozess Darum landet 80-Jähriger mit 39 Vorstrafen wieder vor dem Amtsgericht Bernburg
Wie ein renitenter Senior bei Strafrichter André Stelzner für Nostalgie sorgte.
19.12.2025, 12:03
Bernburg/MZ. - Bernburg/MZ. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, heißt ein Sprichwort. Doch das trifft in der Regel nicht immer zu. Denn manche Menschen werden auch im Alter nicht weise, so wie der 80-jährige Bernburger. „Stolze“ 39 Voreintragungen hat der Rentner im Bundeszentralregister stehen und gehört damit zum oberen Tabellendrittel im Bereich des Amtsgerichts Bernburg.