Seit knapp zwei Jahren gibt es den Dartsverein Ally Pally Rollleben in Roßlau. Wie es zu der Gründung kam und was er bereits erreicht hat.

Sportler von sechs bis 72 Jahren - Wie der Roßlauer Dartsverein Ally Pally Rollleben Groß und Klein anlockt

Roßlau/MZ. - Am Donnerstagnachmittag ab 16.30 Uhr wuseln einige Kinder vor den vier Dartscheiben umher. Jedes will beweisen, wie gut es bereits wirft. Die Aufgabe lautet, von 20 runter sämtliche Zahlen ein Mal zu treffen. „Ich bin gespannt, wer es bis zur Zehn schafft“, sagt Heiko Weiß, herausfordernd.