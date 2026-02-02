Ein Warnstreik legt den Nahverkehr in vielen Bundesländern lahm. Auch Sachsen-Anhalt ist betroffen. Doch nicht überall. Warum der Landkreis Wittenberg verschont bleibt.

Wittenberg/MZ - In fast allen Bundesländern kommt es am Montag zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi.

Auch in Sachsen-Anhalt sind Beschäftigte zum Ausstand aufgerufen. Der Busverkehr im Landkreis Wittenberg ist davon jedoch nicht betroffen. Wie Sprecher Maik Janak von den Vetter-Verkehrsbetrieben mitteilte, richte sich der Streik ausschließlich gegen kommunale Unternehmen. Vetter sei privatwirtschaftlich organisiert und im Auftrag des Landkreises tätig.

Nicht betroffen sind zudem die Fähren in Pretzsch und Prettin. Das bestätigten die Fährmänner am Montagmorgen auf Nachfrage der MZ. In Elster ruht der Fährverkehr witterungsbedingt, soll aber am Dienstag wieder aufgenommen werden.