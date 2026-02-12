Die Umsätze auf dem Glücksspielmarkt in Deutschland steigen. Auch in Aschersleben gibt es Spielhallen und vergnügungssteuerpflichtige Unternehmen. Was Suchtberater beobachten.

Die klassischen Automaten sind eine von vielen Formen des Glücksspiels.

Aschersleben/MZ - Risiko und Nervenkitzel sowie die Hoffnung auf einen schnellen Gewinn sind es wohl, was die Menschen am Glücksspiel reizt. Das macht sich auch in Deutschland bemerkbar: Laut Daten aus dem aktuellen „Jahrbuch Sucht“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) sind 2023 – das Jahr, in dem die Daten erhoben wurden – die Umsätze auf dem legalen Glücksspielmarkt im Vergleich zum Vorjahr um 19,5 Prozent auf knapp 63,5 Milliarden Euro gestiegen. Die glücksspielbezogenen Einnahmen des Staates hätten demnach nahezu unverändert bei 6,6 Milliarden Euro gelegen. Macht sich eine Zunahme des Glücksspiels auch in Aschersleben bemerkbar?