Investition in Sport und Fitness Das größte Gym im Land - Das hat Christian Hessler mit dem Sportshouse in Bitterfeld vor
Für eine Million Euro wird das Fitnessstudio „Sportshouse“ in Bitterfeld derzeit ausgebaut. Damit erfüllt sich der Geschäftsführer einen Traum auf insgesamt 1.700 Quadratmetern.
12.02.2026, 14:00
Bitterfeld/MZ. - Baustaub, Bohrmaschinen und jede Menge Visionen: Im „Sportshouse“ in Bitterfeld wird derzeit neben dem üblichen Fitnessstudiobetrieb gebaut und damit an einem sportlichen Zukunftstraum gearbeitet.