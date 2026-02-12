weather regen
  4. Investition in Sport und Fitness: Das größte Gym im Land - Das hat Christian Hessler mit dem Sportshouse in Bitterfeld vor

Für eine Million Euro wird das Fitnessstudio „Sportshouse“ in Bitterfeld derzeit ausgebaut. Damit erfüllt sich der Geschäftsführer einen Traum auf insgesamt 1.700 Quadratmetern.

Von Lisa Gutzat 12.02.2026, 14:00
Christian Hessler ist der Geschäftsführer des „Sportshouse“ in Bitterfeld, das er derzeit um- und ausbauen lässt. (Foto: Lisa Gutzat)

Bitterfeld/MZ. - Baustaub, Bohrmaschinen und jede Menge Visionen: Im „Sportshouse“ in Bitterfeld wird derzeit neben dem üblichen Fitnessstudiobetrieb gebaut und damit an einem sportlichen Zukunftstraum gearbeitet.