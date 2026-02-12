Für eine Million Euro wird das Fitnessstudio „Sportshouse“ in Bitterfeld derzeit ausgebaut. Damit erfüllt sich der Geschäftsführer einen Traum auf insgesamt 1.700 Quadratmetern.

Das größte Gym im Land - Das hat Christian Hessler mit dem Sportshouse in Bitterfeld vor

Christian Hessler ist der Geschäftsführer des „Sportshouse“ in Bitterfeld, das er derzeit um- und ausbauen lässt.

Bitterfeld/MZ. - Baustaub, Bohrmaschinen und jede Menge Visionen: Im „Sportshouse“ in Bitterfeld wird derzeit neben dem üblichen Fitnessstudiobetrieb gebaut und damit an einem sportlichen Zukunftstraum gearbeitet.