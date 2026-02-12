Die Köthener Fraktion IG BWK hat einen Vorschlag gemacht, der in Ausschüssen besprochen wird. Welche Rolle das Kreditprogramm des Bundes spielen soll.

Toilette und Grünanlage? Wie die Abrissfläche des Möbelkaufhauses in Köthen genutzt werden könnte

So könnte das Gebäude einer öffentlichen Toilette in einer kleinen Grünanlage auf der Abrissfläche in der Schlaunischen Straße 28 in Köthen aussehen.

Köthen/MZ. - Was wird aus der Brachfläche des im Frühjahr 2025 abgerissenen Möbelkaufhauses in der Schalaunischen Straße 28 in Köthen? Die Fraktion IG BWK im Stadtrat hat vorgeschlagen, dort eine öffentliche Toilette nebst Wickelraum für Babys zu bauen und das Grundstück zu begrünen.