Marlene Schramm aus Halle gehört zu den Top-Handwerkerinnern in Sachsen-Anhalt. Die 23-jährige Schneiderin, die bei den Bühnen Halle arbeitet, ist in Magdeburg als eine der besten Nachwuchshandwerkerin ausgezeichnet worden. Welches außergewöhnliche Kostüm, das jetzt selbst auf der Bühne zu sehen ist, sie dabei nähen durfte.

Dieses Mal steht sie auf der Bühne: Eine Schneiderin aus Halle ist eine der Besten

Halle (Saale)/MZ. - Wie heißt es so passend? „Früh übt sich, wer ein Meister werden will.“ Mit 13 Jahren hat Marlene Schramm einen Nähkurs geschenkt bekommen. Und seitdem näht die heute 23-Jährige. Dass sie die Maßschneiderei auch zu ihrem Beruf gemacht hat, war recht schnell klar.