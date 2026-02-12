Glatteis stoppte die Wertstoffabfuhr in Lengefeld, woraufhin Gelbe Säcke und Tonnen die enge Straße blockierten. Anwohner suchten Hilfe – und erhielten dank Ortsbürgermeister Kandel und der MZ eine schnelle Lösung.

Abfall-Problem am Ziegenberg: Gelbe Tonnen werden in Lengefeld nicht abgeholt - Wie Entsorger PreZero reagiert

Blick auf die stehen gelassenen Gelben Tonnen am Ziegenberg in Lengefeld. Sie sollen nun am Freitag abgeholt werden.

Lengefeld/MZ. - Das Thema beschäftigte viele Anwohner der Straße Ziegenberg im Sangerhäuser Ortsteil Lengefeld: Aufgrund des Wetters und der Straßenglätte konnte der Entsorger PreZero die Gelben Tonnen und Säcke beim letzten Abfuhrtermin am 3. Februar nicht abholen. Die Anwohner wussten deshalb nicht mehr, wo sie die gesammelten Plastikabfälle noch lagern sollten, und die bereits herausgestellten Tonnen versperrten zusätzlich die ohnehin enge Straße und den dortigen Gehweg.