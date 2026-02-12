Der große Karnevalsumzug in Aschersleben zieht am Sonntag mit mehr als 1.100 Aktiven durch die Innenstadt. Was Besucher beachten sollten.

Auch das Narrenschiff des ACC-Union ist beim Umzug wieder mit am Start.

Aschersleben/MZ - Die Innenstadt von Aschersleben steht am Sonntag, 15. Februar, ganz im Zeichen des Karnevals. Der ACC-Union organisiert den 33. Karnevalsumzug, an dem zahlreiche Akteure aus der Region teilnehmen. Erwartet werden 1.133 Mitwirkende aus insgesamt elf Vereinen sowie aus Firmen, Kitas, Schulen und Fangruppen.

„Wir freuen uns auf einen bunten, fröhlichen und lauten Umzug, bei dem ganz Aschersleben gemeinsam feiert“, sagt Umzugsleiter Martin Schwemmer. „Viele Ehrenamtliche und Vereine arbeiten seit Monaten daran, diesen Tag möglich zu machen.“

Achtung! Fliegende Kamelle!

Der Karnevalsumzug beginnt gegen 14.30 Uhr und zieht bis etwa 16.30 Uhr durch die Innenstadt. Die Strecke führt über die Hohe Straße, den Markt, die Breite Straße, den Bonifatiuskirchhof, die Herrenbreite und die Johannispromenade. Von den Festwagen werden Kamelle, Kuchen, Knabbereien, Blumen, Früchte und weitere kleine Geschenke verteilt. „Alle Teilnehmer versuchen, keine Besucher mit dem Wurfmaterial schmerzhaft zu treffen. Leichte Verletzungen sind dabei nicht völlig auszuschließen“, so der Umzugsleiter.

Ab 13 Uhr wird die Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt, zudem gilt Parkverbot. Auswärtige Besucher können ihre Fahrzeuge in der Oststraße nördlich des Bahnhofs abstellen und über den Fußgängertunnel zur Herrenbreite gelangen. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen am Seegraben, informiert der ACC.

Viele Kräfte für die Sicherheit im Einsatz

Entlang der Strecke sorgen Absperrgitter, Ordner sowie Kräfte von Feuerwehr, Ordnungsamt, Polizei, Sicherheitsdienst und Rettungsdienst für die Sicherheit. Den Anweisungen ist Folge zu leisten, ein Abstand von zwei Metern zu den Fahrzeugen einzuhalten. Aufgrund der bundesweiten Gefährdungslage bittet der Veranstalter zudem um Aufmerksamkeit. Außerdem sei mit Taschenkontrollen zu rechnen.

Für das leibliche Wohl ist auf dem Markt und am Johannisturm gesorgt. Dort befinden sich auch Toiletten. Mehrere Teams des Arbeiter-Samariter-Bundes sichern die medizinische Notfallversorgung ab. Nach dem Umzug setzt der ACC Union das Programm am Johannisturm mit einem Bühnenprogramm bis in die Abendstunden fort.