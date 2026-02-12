Der Zeitzer Stadtrat fasst die nötigen Beschlüsse. Das bedeutet aber noch nicht, dass auch Geld fließt. Wie das Prozedere ist.

Förderung weckt Hoffnung auf Geld für Zeitzer Sportstätten: Warum es Schützenhilfe für einen Verein gibt

Zeitz/MZ. - Es gibt gleich drei wichtige Grundsatzbeschlüsse, die in der jüngsten außerordentlichen Sitzung des Zeitzer Stadtrates gefasst wurden. Bei allen geht es um die Sanierung kommunaler Sportstätten. Genauer gesagt, um die Beteiligung der Stadt Zeitz am Projektaufruf 2025/26 des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“.