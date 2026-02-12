weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Von Schlaglochweg zur Vorzeigestrecke: Zählung auf Quedlinburgs erster Fahrradstraße: So wird sie wirklich genutzt

Von Schlaglochweg zur Vorzeigestrecke Zählung auf Quedlinburgs erster Fahrradstraße: So wird sie wirklich genutzt

Die neue Fahrradstraße am Quarmbachweg in Quedlinburg hat nach ihrem Ausbau erstmals auf dem Prüfstand gestanden. Was die Verkehrszählung gezeigt hat - und warum es eine weitere geben wird.

Von Petra Korn 12.02.2026, 12:15
Im Quarmbachweg, der ersten Fahrradstraße in Quedlinburg, ist nach dem Ausbau eine erste Verkehrszählung durchgeführt worden.
Im Quarmbachweg, der ersten Fahrradstraße in Quedlinburg, ist nach dem Ausbau eine erste Verkehrszählung durchgeführt worden. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Er steht im Zusammenhang mit der neuen Schleife des Europaradweges R1 im Bereich Quedlinburg: der Quarmbachweg, der 2025 zur ersten Fahrradstraße in der Welterbestadt ausgebaut wurde. Wie das neue Angebot angenommen wird, darauf ist mit einer ersten Verkehrszählung geschaut worden.