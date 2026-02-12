Einen Termin beim Facharzt bekommt man häufig nicht so schnell. Eyelib heißt die Maschine, die das in der Augenheilkunde ändern soll. Doch dazu benötigt es weitere Unterstützer.

Wie in Zörbig lange Schlangen beim Facharzt bekämpft werden und wie geholfen werden kann

Maria Leonhardt (l.) und Louisa Edelmann vom Institut für Augenheilkunde Halle sind für die menschliche Komponente verantwortlich. Im Hintergrund und links im Bild steht Eyelib. Doch wer unterstützt wen bei der Arbeit?

Zörbig/MZ. - Hunderte Menschen stehen Schlange vor einer Wolfener Augenarztpraxis. Sie wollen einen Termin für eine Kontrolle oder Behandlung – das war vor rund einem halben Jahr. Ein Szenario, das sich dank Eyelib nicht mehr wiederholen soll.