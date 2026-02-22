Drohender Kahlschlag im Jugendbereich Trägersterben in Halle? Knallharte Geld-Verhandlungen an völlig falscher Stelle (Kommentar)

In Halle stehen zahlreiche soziale Einrichtungen vor dem Aus. Grund dafür ist die katastrophale Haushaltslage der Stadt. Die Geldprobleme der Verwaltung sollten jedoch nicht auf dem Rücken von Jugendlichen ausgebreitet werden.