  4. Drohender Kahlschlag im Jugendbereich: Trägersterben in Halle? Knallharte Geld-Verhandlungen an völlig falscher Stelle (Kommentar)

In Halle stehen zahlreiche soziale Einrichtungen vor dem Aus. Grund dafür ist die katastrophale Haushaltslage der Stadt. Die Geldprobleme der Verwaltung sollten jedoch nicht auf dem Rücken von Jugendlichen ausgebreitet werden.

Von Jonas Nayda 22.02.2026, 06:00
Die Geldprobleme der Stadt Halle sorgen möglicherweise bald für ein „Massensterben“ im Bereich der Jugendclubs.
Die Geldprobleme der Stadt Halle sorgen möglicherweise bald für ein „Massensterben" im Bereich der Jugendclubs. (Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Wer in Halle aufwächst, wird möglicherweise bald außer Schule und digitalen Welten an Handy oder PC keine Angebote mehr für die Freizeit finden. Familienzentren, Jugendclubs und Vereine stehen massenhaft vor der Schließung.