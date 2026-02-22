Auf der Station Gerontopsychiatrie am Basedow-Klinikstandort Querfurt haben Azubis das Zepter übernommen. Sie tragen die pflegerische Verantwortung und bieten den Patienten Aktionstage.

Die Azubis Louisa Worg und Eric Richter im Speiseraum auf der Station Gerontopsychiatrie

Querfurt/MZ. - „Jetzt geht der DDR-Tag los. Es wird „Kalter Hund„ gemacht“, sagt Nicole Gerig, die Praxisanleiterin auf der Station Gerontopsychiatrie in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Querfurt.