Praxisnah lernen am Basedow-Klinikum Stationsleitung auf Probe: Azubis sammeln wertvolle Erfahrungen im Klinikalltag
Auf der Station Gerontopsychiatrie am Basedow-Klinikstandort Querfurt haben Azubis das Zepter übernommen. Sie tragen die pflegerische Verantwortung und bieten den Patienten Aktionstage.
22.02.2026, 06:00
Querfurt/MZ. - „Jetzt geht der DDR-Tag los. Es wird „Kalter Hund„ gemacht“, sagt Nicole Gerig, die Praxisanleiterin auf der Station Gerontopsychiatrie in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Querfurt.