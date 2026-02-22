weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Praxisnah lernen am Basedow-Klinikum: Stationsleitung auf Probe: Azubis sammeln wertvolle Erfahrungen im Klinikalltag

Praxisnah lernen am Basedow-Klinikum Stationsleitung auf Probe: Azubis sammeln wertvolle Erfahrungen im Klinikalltag

Auf der Station Gerontopsychiatrie am Basedow-Klinikstandort Querfurt haben Azubis das Zepter übernommen. Sie tragen die pflegerische Verantwortung und bieten den Patienten Aktionstage.

Von Anke Losack 22.02.2026, 06:00
Die Azubis Louisa Worg und Eric Richter im Speiseraum auf der Station Gerontopsychiatrie
Die Azubis Louisa Worg und Eric Richter im Speiseraum auf der Station Gerontopsychiatrie (Foto: Anke Losack)

Querfurt/MZ. - „Jetzt geht der DDR-Tag los. Es wird „Kalter Hund„ gemacht“, sagt Nicole Gerig, die Praxisanleiterin auf der Station Gerontopsychiatrie in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Querfurt.