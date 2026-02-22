weather regen
  4. Prozess: Polizei beendet gefährliche Drogenfahrt in Bernburg

In Schlangenlinien durch den Salzlandkreis: Bei seiner Tour von Könnern nach Bernburg hätte ein Mazedonier fast zwei Unfälle verursacht. Nun ist der Fall vor Gericht gelandet.

Von Carsten Roloff 22.02.2026, 07:02
Die Polizei konnte in Bernburg die Drogenfahrt stoppen.
Bernburg/MZ. - Mit Volldampf bog er am 8. August 2025 zur Mittagszeit von der Zuckerfabrik Könnern kommend mit seinem Transporter auf die L 50 in Richtung Bernburg ein. Während der Fahrt geriet der Mazedonier mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wäre beinahe mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen und hätte fast zwei Radfahrer überrollt.