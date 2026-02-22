Handwerk in Sachsen-Anhalt Kammer ehrt Top-Ausbildungsbetriebe - Was die Kemberger Dachdeckerei Albrecht auszeichnet
Mit welcher kreativen Methode die Dachdeckerei und Bauklempnerei Albrecht in Kemberg Auszubildende sucht und welches Extra geboten wird.
22.02.2026, 08:00
Kemberg/MZ. - Die Dachdeckerei und Bauklempnerei Albrecht aus Kemberg macht erneut sozusagen Schlagzeilen. Nachdem die Geschäftsleitung sich vergangenen Herbst unermüdlich für ihre Auszubildenden eingesetzt hatte – es ging um fehlende Unterkünfte an der Hallenser Berufsschule (die MZ berichtete) – ist das Unternehmen nun von der Handwerkskammer Halle als Top-Ausbildungsbetrieb 2025 ausgezeichnet worden.