Mit welcher kreativen Methode die Dachdeckerei und Bauklempnerei Albrecht in Kemberg Auszubildende sucht und welches Extra geboten wird.

Schüler der Kemberger Sekundarschule „Ernestine Reiske“ arbeiten in der Lehrwerkstatt der Dachdeckerei „Albrecht“ an einem Übungsdach. Jede Woche wächst das Modell ein Stück weiter – und jede Woche stehen andere Aufgaben an.

Kemberg/MZ. - Die Dachdeckerei und Bauklempnerei Albrecht aus Kemberg macht erneut sozusagen Schlagzeilen. Nachdem die Geschäftsleitung sich vergangenen Herbst unermüdlich für ihre Auszubildenden eingesetzt hatte – es ging um fehlende Unterkünfte an der Hallenser Berufsschule (die MZ berichtete) – ist das Unternehmen nun von der Handwerkskammer Halle als Top-Ausbildungsbetrieb 2025 ausgezeichnet worden.