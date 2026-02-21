Halle (Saale)/MZ. - Ab sofort wird der „Esel, der auf Rosen geht“ wieder an vielen Stellen für den Ehrenamtspreis werben und auf Tour gehen. Die Theaterrequisite auf Rollen hat in den vergangenen Jahren überall für Begeisterung gesorgt. Zum Auftakt holte sich die Chefin des Neuen Theaters, Mille Maria Dalsgaard, das Grautier vor der Premiere des neuen Stücks „Woyzeck“ ins Theaterfoyer. „Das Engagement von Menschen in der Region muss viel mehr gesehen werden, denn die Zivilgesellschaft lebt davon, dass wir uns untereinander unterstützen“, sagt sie.

Die Regisseurin ruft auf: „Nominieren für den Bürgerpreis!“ Kein Engagement sei zu gering, das man es nicht hervorheben sollte. Ab sofort können MZ-Leser Ehrenamtliche aus Halle und dem Saalekreis für den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ vorschlagen. Dafür gibt es die Möglichkeit auf der Homepage www.esel-auf-rosen.de. Auf dem Button „Nominierung einreichen“ oben links findet man alle Informationen.

Wer jemanden kennt, der sich für andere engagiert, sei es als Einzelkämpfer oder in einem Verein, kann diese Person für den Preis nominieren. Eine Jury entscheidet über die Gewinner. Zur Preisverleihung gibt es wieder eine große Gala im Neuen Theater, die in diesem Jahr am 22. August stattfindet.