In Bildung zu investieren, gilt als essenziell. Genau das passiert nun mit dem Bau des Campushauses in Halle-Neustadt. Und damit an einem Standort, wo Kinder und Jugendliche Förderung besonders nötig haben.

16 Millionen für das Campushaus: Eine der größten Investitionen in Halle-Neustadt seit Jahrzehnten

In der Richard-Paulick-Straße neben Christian-Wolff-Gymnasium und Grundschule Kastanienallee soll das Campushaus gebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Die Erwartungen an diesen Neubau sind enorm. Und das hat neben dem Sinn und Zweck des Baus maßgeblich damit zu tun, wo er gebaut wird: in der Kastanienallee inmitten von Halle-Neustadt. An der Richard-Paulick-Straße neben Christian-Wolff-Gymnasium und Grundschule Kastanienallee soll das „Campushaus Neustadt“ errichtet werden.