Aufstieg so weit weg wie nie Weit weg von Spitzenteam: Passt die Spielidee des HFC überhaupt zur Regionalliga?
Unter Mark Zimmermann spielte der HFC nicht schön, aber pragmatisch. Robert Schröder sollte das Team weiterentwickeln. Das gelingt derzeit nicht. Das sagt Sportchef Meyer dazu.
27.10.2025, 17:00
Halle/MZ - Golden sollte der Oktober werden, das hatten sich Trainer Robert Schröder und Sportchef Daniel Meyer erhofft, nachdem der September des Halleschen FC mit nur einem Punkt in der Fußball-Regionalliga schwarz gewesen ist. Inzwischen sind die drei Partien des Monats absolviert, der gewünschte Glanz ist mit vier Zählern ausgeblieben.