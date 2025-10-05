Die Verunsicherung ist beim HFC gegen den ZFC Meuselwitz greifbar, es gelingt aber ein Sieg. Reicht das Erfolgserlebnis, um in den anstehenden Spitzenspielen wieder zu glänzen?

"Wir müssen unseren Weg finden": Auch nach dem Sieg des HFC gegen Meuselwitz bleibt ein großes Fragezeichen

Halle/MZ - Mit durchnässten Haaren und Trikots kamen die Profis des Halleschen FC am Samstag in die Heimkabine des Leuna-Chemie-Stadions. Mittelfeldspieler Fatlum Elezi fiel auf, weil er sich als Schutz vor der Witterung die Kapuze seiner Regenjacke tief ins Gesicht gezogen hatte. Fieser Nieselregen war der Begleiter des Spiels der Fußball-Regionalliga zwischen dem HFC und dem ZFC Meuselwitz. Mit goldenem Oktober hatte das triste Herbstwetter nichts zu tun.