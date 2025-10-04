Damelang mit dem Tor Der Hallesche FC zittert sich zum Sieg gegen Meuselwitz
Nach vier Spielen ohne Sieg kann sich der Hallesche FC wieder über drei Punkte in der Regionalliga freuen. Gegen den ZFC Meuselwitz gelang ein wackeliges 1:0.
04.10.2025, 15:45
Halle/MZ - Der Hallesche FC kann in der Fußball-Regionalliga doch noch gewinnen. Vor 5.127 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion gelang am Samstag ein 1:0 gegen den ZFC Meuselwitz. Es war ein Arbeitssieg mit erheblichem Zitterfaktor, gibt Trainer Robert Schröder und dem Team aber doch etwas Luft zum Atmen.