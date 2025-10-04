Nach vier Spielen ohne Sieg kann sich der Hallesche FC wieder über drei Punkte in der Regionalliga freuen. Gegen den ZFC Meuselwitz gelang ein wackeliges 1:0.

Der Hallesche FC zittert sich zum Sieg gegen Meuselwitz

Halle/MZ - Der Hallesche FC kann in der Fußball-Regionalliga doch noch gewinnen. Vor 5.127 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion gelang am Samstag ein 1:0 gegen den ZFC Meuselwitz. Es war ein Arbeitssieg mit erheblichem Zitterfaktor, gibt Trainer Robert Schröder und dem Team aber doch etwas Luft zum Atmen.