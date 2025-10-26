weather regenschauer
Nach der Niederlage gegen Leipzig scheint der Aufstieg für den HFC weiter weg denn je. Dennoch bleibt Robert Schröder Trainer. Der richtige Entschluss? Ein Kommentar

Von Tobias Grosse 26.10.2025, 19:00
Robert Schröder ist seit Sommer Trainer des HFC.
Robert Schröder ist seit Sommer Trainer des HFC. (Foto: Imago/Eckehard Schulz)

Halle/MZ - Im Erfolg kennt der Fußball viele Gesichter, in der Krise nur wenige Verantwortliche. Auch beim Halleschen FC. Nach dem 2:4 gegen Lok Leipzig und mit elf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer der Regionalliga ist der Fanfrust groß, stehen Trainer Robert Schröder und zunehmend Sportchef Daniel Meyer im Zentrum der Kritik.