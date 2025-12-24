Für Spencer Reaves vom Syntainics MBC wird Weihnachten besonders. Er ist in diesem Jahr Vater geworden. Wie der US-Amerikaner fern der Heimat feiert und warum Training ansteht.

Das erste Fest mit Tochter Ruby

Spencer Reaves feiert Weihnachten mit Frau Kaci, Tochter Ruby und Hund Willie. Der Weihnachtsbaum steht seit Anfang Dezember.

Weissenfels. - Spencer Reaves staunte. Gerade war der Dezember angebrochen, schon stand ein Weihnachtsbaum in seinem Wohnzimmer. „Unheimlich schnell ging das“, sagt der Basketball-Profi des Syntainics MBC und lacht. „Meine Frau liebt Weihnachten und konnte es kaum abwarten“, erzählt er. Und: „Natürlich hat sie für uns auch den größten Baum ausgesucht, den sie finden konnte.“