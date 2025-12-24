Das erste Fest mit Tochter Ruby Zwischen Familie und Derby: MBC-Star Reaves feiert aufregende Weihnachten
Für Spencer Reaves vom Syntainics MBC wird Weihnachten besonders. Er ist in diesem Jahr Vater geworden. Wie der US-Amerikaner fern der Heimat feiert und warum Training ansteht.
24.12.2025, 15:30
Weissenfels. - Spencer Reaves staunte. Gerade war der Dezember angebrochen, schon stand ein Weihnachtsbaum in seinem Wohnzimmer. „Unheimlich schnell ging das“, sagt der Basketball-Profi des Syntainics MBC und lacht. „Meine Frau liebt Weihnachten und konnte es kaum abwarten“, erzählt er. Und: „Natürlich hat sie für uns auch den größten Baum ausgesucht, den sie finden konnte.“