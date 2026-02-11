Virgil van Dijk trifft für die Reds zum knappen Sieg, während Chelsea patzt. Manchester City hält das Titelrennen offen – und James Milner macht für Brighton & Hove Albion ein ganz besonderes Spiel.

Sunderland - Dank Virgil van Dijk ist der FC Liverpool in der englischen Premier League bis auf zwei Punkte an den Tabellenfünften FC Chelsea herangerückt. Der niederländische Fußball-Nationalspieler erzielte beim 1:0 (0:0) in Sunderland das Tor für die Reds, bei denen Florian Wirtz keine entscheidenden Impulse setzen konnte. Chelsea verspielte beim 2:2 (1:0) gegen Leeds United eine 2:0-Führung.

Im Titelrennen verkürzte Manchester City dank eines 3:0 (3:0) gegen Fulham den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Die Nordlondoner, bei denen Kai Havertz wegen einer Muskelverletzung laut „The Athletic“ länger auszufallen droht, sind erst am Donnerstagabend im Stadtduell beim FC Brentford gefordert.

Für das Team von Trainer Pep Guardiola erzielten Antoine Semenyo (24. Minute), Nico O'Reilly (30.) und Erling Haaland (39.) die Tore gegen die Cottagers, bei denen der deutsche Torwart Bernd Leno gegen die spielfreudige City-Offensive stark beschäftigt war.

Brightons James Milner stellt Rekord ein

Eine besondere Marke knackte James Milner. Der 40 Jahre alte Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion kam beim 0:1 bei Aston Villa zu seinem 653. Einsatz in der Premier League. Damit zog der frühere Liverpool-Profi mit dem bisherigen alleinigen Rekordhalter Garth Barry gleich. Sein Liga-Debüt hatte Milner 2002 im Trikot von Leeds United gefeiert.

„Für mich, für uns ist James Milner ein Vorbild, er ist ein großartiger Charakter, mit dem man gut zusammenarbeiten kann“, hatte Brightons Trainer Fabian Hürzeler vor wenigen Tagen mit Blick auf den nahenden Rekord gesagt. „Ich finde es unglaublich, dass er in diesem Alter noch Premier-League-Spieler ist, und immer noch auf diesem Niveau spielt und auch auf diesem Niveau trainiert.“