Das deutsche Curling-Team hält beim Olympia-Start gegen Mitfavorit Kanada gut mit, verliert letztlich aber im Extra-End. Für Johannes Scheuerl verläuft die Partie mitunter schmerzhaft.

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Curling-Männer sind mit einer hauchdünnen Niederlage ins Olympia-Turnier gestartet. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz verlor gegen den Weltranglistenzweiten und Medaillenkandidaten Kanada dramatisch mit 6:7. Die Entscheidung fiel erst im Extra-End. Mitunter schmerzhaft war die Partie in Cortina d'Ampezzo für Johannes Scheuerl. Der 23-Jährige wischte sich die Finger wund und wurde zwischenzeitlich an der blutenden rechten Hand behandelt.

Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Uli Kapp ist am Donnerstag Norwegen. Insgesamt zehn Mannschaften kämpfen in Norditalien um die Medaillen. Die besten vier Teams der Vorrunde, in der jeder gegen jeden antritt, erreichen das Halbfinale. Die deutschen Männer hatten sich mit Platz acht bei der WM 2025 erstmals seit zwölf Jahren wieder für Winterspiele qualifiziert. Die Frauen verpassten die Olympia-Teilnahme.