Auch ein Buch zum aktuellen Stand der deutschen Einheit: Bettina de Cosnac, Autorin von „Erfolgsbiografien“, schreibt über die Wentzel-Erben im Saalekreis.

HALLE/MZ. - Carl Wentzel war reich an Land, reich an Betrieben, reich an Erfolg. Der 1876 in Brachwitz bei Halle Geborene besaß den größten landwirtschaftlichen Betrieb Deutschlands. Zum Unternehmen gehörten Saatzucht-, Tierzucht-, Zuckerproduktionsbetriebe. Wentzel betrieb Bergwerke, Brennereien, Mühlen, ein Sägewerk.