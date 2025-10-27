Die Rückkehr der Wentzels „Mit Argusaugen verfolgt“
Auch ein Buch zum aktuellen Stand der deutschen Einheit: Bettina de Cosnac, Autorin von „Erfolgsbiografien“, schreibt über die Wentzel-Erben im Saalekreis.
27.10.2025, 17:28
HALLE/MZ. - Carl Wentzel war reich an Land, reich an Betrieben, reich an Erfolg. Der 1876 in Brachwitz bei Halle Geborene besaß den größten landwirtschaftlichen Betrieb Deutschlands. Zum Unternehmen gehörten Saatzucht-, Tierzucht-, Zuckerproduktionsbetriebe. Wentzel betrieb Bergwerke, Brennereien, Mühlen, ein Sägewerk.