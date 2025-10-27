weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Die Rückkehr der Wentzels: „Mit Argusaugen verfolgt“

Die Rückkehr der Wentzels „Mit Argusaugen verfolgt“

Auch ein Buch zum aktuellen Stand der deutschen Einheit: Bettina de Cosnac, Autorin von „Erfolgsbiografien“, schreibt über die Wentzel-Erben im Saalekreis.

Von Uta Baier 27.10.2025, 17:28
Familiensitz im Saalekreis: ehemalige Wentzel-Villa, heute Hotel Schloss Teutschenthal
Familiensitz im Saalekreis: ehemalige Wentzel-Villa, heute Hotel Schloss Teutschenthal (Foto: Imago/Imagageborker)

HALLE/MZ. - Carl Wentzel war reich an Land, reich an Betrieben, reich an Erfolg. Der 1876 in Brachwitz bei Halle Geborene besaß den größten landwirtschaftlichen Betrieb Deutschlands. Zum Unternehmen gehörten Saatzucht-, Tierzucht-, Zuckerproduktionsbetriebe. Wentzel betrieb Bergwerke, Brennereien, Mühlen, ein Sägewerk.