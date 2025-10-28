weather regenschauer
  4. Reaktionen auf umstrittene Veranstaltung: Lesung an der Uni Halle spaltet die Gemüter: Antisemitische Propaganda oder wichtiger Diskurs?

Die Veranstalter verbuchen die umstrittene Lesung mit Helga Baumgarten im Audimax als Erfolg. Kritiker kommen zu einer völlig anderen Einschätzung. Auch der Antisemitismusbeauftragte äußert sich.

Von Denny Kleindienst 28.10.2025, 14:54
In einem Hörsaal im Audimax der Martin-Luther-Universität Halle fand am Montag die umstrittene Lesung mit Helga Baumgarten statt. (Foto: Matthias Müller)

Halle (Saale)/MZ. - Die Meinungen zur Lesung „Völkermord in Gaza“ mit der Historikerin Helga Baumgarten am Montagabend in einem Hörsaal im Audimax der Uni Halle könnten kaum unterschiedlicher sein.