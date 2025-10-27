Was wird aus Trainer Robert Schröder beim HFC? Wie feiern die Saale Bulls mit ihren Fans ihren neuen Eisdom? Wieso gibt es schon wieder Ärger wegen Gaza an der Uni? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 27. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Das ist neu am Montag in Halle:

7.06 Uhr – Das Klavier für alle steht jetzt im Neustadt Centrum

Ein Geschenk aus Hannover bringt mehr Kultur nach Halle: Ein ehemaliges Jazzclub-Klavier hat im Neustadt Centrum seinen Platz gefunden. Nun ist Unterstützung aus der Saalestadt gefragt.

Musik für alle: Warum im Neustadt Centrum in Halle jetzt ein öffentliches Klavier steht

Brachte Passanten dazu, seiner Musik zu lauschen: Andy Wagner spielt auf dem Bahnhofvorplatz Halles erstes öffentliches Klavier. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Lesen Sie heute von Annette Herold Stolze: Fans feiern den neuen Sparkassen-Eisdom

6.44 Uhr – Muss Trainer Robert Schröder beim HFC um seinen Job bangen?

Nach der Niederlage des HFC gegen den 1. FC Lok Leipzig beträgt der Abstand auf den Primus bereits elf Punkte. Von den eigenen Ansprüchen ist der Hallesche FC weit entfernt. Wie sich Sportchef Daniel Meyer zur Situation der Rot-Weißen und der Zukunft von Schröder äußert.

Muss Robert Schröder beim HFC um seinen Job bangen?

Trainer Robert Schröder holte beim HFC nur einen Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen. Wie geht es mit ihm weiter. (Foto: Objektfoto)

Regionalliga-Topspiel im Stream: Den Fußball-Kracher HFC gegen Lok Leipzig gab es bei uns exklusiv im Digital-Abo. Hier gibt es das torreiche Topspiel noch mal zum Anschauen.

Der Hallesche FC spielte am 24. Oktober gegen den 1. FC Lok Leipzig Der Regionalliga-Kracher hielt viele Tore parat. (Grafik: Dorna Masoumi)

6.29 Uhr – Saale Bulls und ihre Fans feiern ihren neuen Eisdom

Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist die neue Arena der Saale Bulls in Halle fertiggestellt. Das Resultat kommt gut an - auch wenn das erste Spiel verloren wird.

„Schluss mit Camping“ - Saale Bulls und ihre Fans feiern den neuen Eisdom in Halle

Gleich geht's los: Kurz vor Beginn des ersten Spiels überhaupt im neuen Sparkassen-Eisdom sammeln sich die Spieler um den Bullen, den Namensgeber des gastgebenden Vereins, auf der Eisfläche. (Foto: Steffen Schellhorn)

Wie war die Eisdom-Eröffnung vom Empfang am Hauptbahnhof über den Fanmarsch bis zum Geschehen in der Arena? Sehen Sie die Szenen des Tages auch hier im Video:

Video: Partystimmung und volle Hütte: Neuer Eisdom in Halle eröffnet (Kamera: Marvin Matzulla; Schnitt: Jacob Hahne) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Und hier geht es zum sportlichen Teil: Warum nach der Niederlage gegen die Hannover Indians Frust herrschte

6.18 Uhr – Uni Halle: Schon wieder Ärger wegen Gaza

Vor einigen Monaten hatte die Uni eine geplante Veranstaltung zum Thema „Völkermord in Gaza“ schon einmal abgesagt. Nun soll die Veranstaltung am Montag mit der umstrittenen Helga Baumgarten in der Uni stattfinden. Kritik kommt von mehreren Seiten. Das sagt die Veranstalterin dazu.

„Völkermord in Gaza“: Große Entrüstung über geplante Veranstaltung im Audimax der Uni Halle

In einem Hörsaal der Uni Halle im Audimax soll die umstrittene Lesung am Montag stattfinden. (Foto: Matthias Müller)

5.54 Uhr – Wohnungssuche: Start ins Studium in der Jugendherberge

Tausende neue Studierende haben zum Semesterstart im Oktober eine Wohnung in Halle gesucht, aber nicht alle haben eine gefunden. Eine Studentin berichtet, warum sie zuerst in der Jugendherberge unterkommen musste.

Frust bei Wohnungssuche: Wenn das Studium in Halle in der Jugendherberge startet

Einige Erstsemester fanden zum Studienstart in Halle keine Wohnung. Rund 100 Übernachtungen gab es über das Long-Stay-Programm der Jugendherbergen als Übergang. (Foto: Thisbe Westermann)

