Die Potsdamer Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz zu Migranten werden auch in Halle diskutiert. Die MZ hat sich dazu bei Parteien und auf der Straße umgehört.

„Stadtbild“: Wie Bürger und Parteien in Halle auf Bemerkung von Friedrich Merz reagieren

Hallesches Stadtbild: Äußerungen des Bundeskanzlers zur Integration stoßen in der Saalestadt sowohl auf Zustimmung als auch auf Ablehnung.

Halle (Saale)/MZ. - „Politik? Interessiert mich nicht!“ Der Mann um die 50 winkt ab und läuft weiter in Richtung Leipziger Turm. Worauf er da bei einer MZ-Straßenumfrage nicht antworten wollte? Es ging darum, wie die neuesten Äußerungen des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) zur Migration und dem „Stadtbild“ in Halle ankommen. Das wollte die MZ auf der Straße und bei einer Umfrage hallescher Verbände der Bundestagsparteien wissen. Es zeigt sich: Das Thema polarisiert auch in Halle.