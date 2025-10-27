Gratis unterwegs durch Halle: Für Nutzer ihrer App bietet die Havag am kommenden Wochenende Freifahrten an. Wo und wie die Nutzer von Bus und Bahn zum Lichterfest nichts zahlen müssen.

Kostenlos zum Lichterfest kommen Besucher am Wochenende in Halle mit einem besonderen Angebot der Havag.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Wenn Halle leuchtet, fahren alle kostenlos: Zum diesjährigen Lichterfest lädt die Hallesche Verkehrs-AG (Havag), alle Besucher zu einer besonderen Aktion ein: Am Wochenende Freitag, 31. Oktober, 0 Uhr, bis Sonntag, 2. November, 24 Uhr sind alle Fahrten, die in der „Movemix_app“ gebucht werden, kostenlos.

Das gelte für alle Check-In/Check-Out-Fahrten, Einzelfahrkarten und 24-Stunden-Karten, aber ausschließlich innerhalb der Tarifzone 210 auf allen Linien, heißt es in einer Mitteilung der Havag. So wird der Besuch des Lichterfestes nicht nur stimmungsvoll, sondern auch ganz unkompliziert und klimafreundlich.

Havag: Auch Bikes und Shuttle per App in Halle

Mit der Aktion macht die Havag auch auf ihre „movemix_app“ aufmerksam. Hier könnten nicht nur Tickets für Bus und Bahn schnell und digital gebucht werden, sondern auch „movemix_bikes“ ausgeliehen oder „movemix_shuttles“ gebucht werden.

Die App zeige außerdem alle verfügbaren, öffentlichen Verkehrsmittel in Echtzeit. Sie sei kostenlos im App Store sowie bei Google Play erhältlich und lasse sich mit wenigen Klicks einrichten.