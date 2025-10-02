Nach Absage durch die City-Gemeinschaft Lichterfest in Halle gerettet: Warum das Event nun doch stattfinden kann
Erst kam die Absage, nun kann das Lichterfest doch über die Bühne gehen. Wer das Spektakel unterstützt und auf welche Highlights sich die Besucher freuen können.
Aktualisiert: 02.10.2025, 14:23
Halle (Saale)/MZ. - Es ist seit über 20 Jahren eines der Highlights im halleschen Festkalender: Das Lichterfest erhellte in der dunklen Jahreszeit Halles Innenstadt und ließ sie glitzern. Vor wenigen Tagen dann erklärte die City-Gemeinschaft das Aus des Festes. Nun gibt es Rettung: Dank vieler Partner kann das leuchtende Spektakel nun doch stattfinden.