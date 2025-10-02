Erst kam die Absage, nun kann das Lichterfest doch über die Bühne gehen. Wer das Spektakel unterstützt und auf welche Highlights sich die Besucher freuen können.

Lichterfest in Halle gerettet: Warum das Event nun doch stattfinden kann

Erst abgesagt, nun findet es doch statt: Das Lichterfest wird in Halle gefeiert.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist seit über 20 Jahren eines der Highlights im halleschen Festkalender: Das Lichterfest erhellte in der dunklen Jahreszeit Halles Innenstadt und ließ sie glitzern. Vor wenigen Tagen dann erklärte die City-Gemeinschaft das Aus des Festes. Nun gibt es Rettung: Dank vieler Partner kann das leuchtende Spektakel nun doch stattfinden.