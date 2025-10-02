"L’amour toujours" steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit: Laut Aussagen von Zeugen sollen bei einer Feier von Polizeikräften in Aschersleben verbotene Äußerungen gefallen sein.

Rassismus auf Feier an Polizei-Schule in Aschersleben? Hintergründe und Reaktionen

Die Polizei untersucht, ob bei einer Feier an der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben rassistische Parolen gerufen wurden.

Aschersleben. – Nach einer Veranstaltung an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Vorfall soll sich am 18. September auf dem Campus der Polizeischule bei einem Oktoberfest zugetragen haben.