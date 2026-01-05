Die Verträge von Xaver Schlager und Torhüter Peter Gulacsi laufen bei Bundesligist Leipzig im Sommer aus. Sport-Geschäftsführer Schäfer spricht über Wechsel im Winter und eine Deadline.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht fest davon aus, dass Mittelfeldspieler Xaver Schlager und Torhüter Peter Gulacsi mindestens bis zum Sommer bleiben. „Sowohl bei Pete als auch bei Xaver bin ich mir aber sehr sicher, dass es keinen Winterwechsel geben wird“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer laut Vereinsmitteilung im Trainingslager in Portugal.

Die Verträge beider Spieler laufen im Sommer aus. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach der italienische Club Juventus Turin großes Interesse an dem 28 Jahre alten Schlager zeigt. „Ich kenne Xavers Gedankengänge und da spielen auch private Dinge eine Rolle. Es kann sein, dass man zusammenkommt, oder dass man feststellt, dass es nicht passt. Aber: Wir hätten gerne im Januar Klarheit“, erklärte Schäfer.

Schäfer: Gulacsis Alter spielt vorerst keine Rolle

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Torhüter Gulacsi (35), mit dem man ebenfalls im Austausch stehe. „Entscheidend wird auch bei Pete sein, was er sich vorstellt und in welcher Rolle er sich sieht. Sein Alter ist dabei erstmal unwesentlich. Dass irgendwann ein Generationenwechsel auf der Torhüterposition stattfinden wird, ist aber auch klar“, stellte Schäfer klar. Berichten zufolge will Gulacsi in Leipzig bleiben.