Im Juni 2025 wird die Villa der Geissens in Saint-Tropez überfallen. Nun sind mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Promis Carmen und Robert Geiss setzen indes auf neue Schutzmaßnahmen.

Nach dem Überfall auf das Luxus-Anwesen der Geissens in Saint-Tropez gibt es drei Festnahmen. (Archivbild)

Saint-Tropez - Rund ein halbes Jahr nach dem Überfall auf das Luxus-Anwesen der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez sind drei Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die stellvertretende Staatsanwältin von Draguignan, Laurence Barriquand, der Nachrichtenagentur dpa mit. Die Verdächtigen befinden sich demnach in Untersuchungshaft. Weitere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen und die Suche nach weiteren Beteiligten dauern den Angaben nach an.

Zuvor hatten sich Robert und Carmen Geiss bereits bei RTL und „Bild“ geäußert. „Kurz vor Jahresende erreichte uns von unserer französischen Anwältin noch eine erste gute Nachricht. Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden“, hatte Robert Geiss der „Bild“ gesagt. Ehefrau Carmen ergänzte: „Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen.“

Was geschah bei dem Überfall im Juni?

Bei dem Überfall im Juni 2025 waren maskierte und bewaffnete Täter in die Villa eingedrungen. Carmen und Robert Geiss wurden nach eigenen Angaben bedroht und verletzt, zudem wurden Wertgegenstände entwendet. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte den Raubüberfall bestätigt, sich zu Details jedoch nicht geäußert.

Der Überfall ist auch zentrales Thema einer 90-minütigen Spezialausgabe der Reality-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“, die am heutigen Montag ab 20.15 Uhr bei RTLzwei anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Formats ausgestrahlt wird. Darin sprechen Carmen und Robert Geiss gemeinsam mit ihren Töchtern über das Erlebte, die Folgen für die Familie und neue Sicherheitsvorkehrungen. Zu sehen sind dabei auch Aufnahmen aus den Wohnräumen, die von Überwachungskameras stammen.

Die Geissens wollen nach vorn schauen

Trotz der umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen betonten die Geissens zuletzt, dass sie das Erlebnis nach und nach verarbeiteten. Man wolle in dem Haus bleiben und nach vorn schauen, hieß es. Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besaß zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ Einblicke in ihr Jetset-Leben.