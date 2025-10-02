Trotz sinkender Schülerzahlen will die Stadt Sangerhausen alle Grundschulen im Stadtgebiet erhalten. Der OB sagt: „Ich stehe hier auch persönlich im Wort.“

Die Kinder der Grundschule Wippra können sich freuen. Trotz sinkender Schülerzahlen will die Stadt sie auch alle anderen Grundschulen erhalten.

Wippra/Grossleinungen/MZ. - Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) ist Gerüchten entgegengetreten, dass die Grundschulen in den Ortsteilen Wippra und Großleinungen in einigen Jahren geschlossen werden. Hintergrund sind sinkende Schülerzahlen und die laufenden Arbeiten, um die Schulnetzplanung zu aktualisieren.

Keine Schulschließungsorgie wie vor zehn Jahren

Wie Schweiger sagte, hat es erst am Mittwoch ein Gespräch mit dem Schulverwaltungsamt in Halle gegeben. Dabei habe die Stadt klar gesagt, dass die Schulen nicht zur Disposition stehen.

Er fügte hinzu: „Ich stehe hier auch persönlich im Wort. Ich sagte ganz klar, solange ich in der Stadt Sangerhausen was zu sagen habe, wird es keine Grundschulschließungen geben.“ Schulen seien ein wichtiger Teil der Infrastruktur, man könne sie kleineren Orten wie Wippra oder Großleinungen nicht einfach wegnehmen. Es dürfe und werde keine neue „Schulschließungsorgie“ wie vor zehn Jahren geben.