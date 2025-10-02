Seit zwei Jahren mischen sieben Jugendliche aus Zeitz mit Pop, Rock und einer Portion Chaos die lokale Musikszene auf. Wann die Band live zu erleben ist.

Die (eigentlich) siebenköpfige Band Khaeotik aus Zeitz bringt frischen Wind in die regionale Musikszene.

Zeitz/MZ. - Stürmischen Applaus kennen sie längst – doch kreischende Teenies, die Kuscheltiere auf die Bühne werfen, noch nicht. „Bislang sind unsere Eltern unsere größten Fans“, lacht die 17-jährige Nina Pfauter und sorgt mit ihrer ehrlichen Art sofort für Sympathie.