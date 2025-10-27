weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Versorgungs-Drama in Halle-Neustadt: „Zustände wie im Mittelalter“ – In Halle-Neustadt leben Mieter seit über einer Woche ohne Wasser und Heizung

Eil
Pkw überschlägt sich auf A38! Autobahn in Richtung Leipzig nach Unfall gesperrt
Pkw überschlägt sich auf A38! Autobahn in Richtung Leipzig nach Unfall gesperrt

Versorgungs-Drama in Halle-Neustadt „Zustände wie im Mittelalter“ – In Halle-Neustadt leben Mieter seit über einer Woche ohne Wasser und Heizung

Kein Wasser, keine Heizung, kein Ansprechpartner: Im Ponyweg in Halle-Neustadt kämpfen die letzten Mieter mit katastrophalen Zuständen. Wie es so weit kommen konnte, wie die Bewohner ihre Situation schildern und welche Möglichkeiten sie jetzt haben.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 27.10.2025, 16:06
Volkmar Seiffert steht vor seinem Wohnhaus im Ponyweg 5 in Halle-Neustadt. Der 81-Jährige lebt hier seit 1974 und ist inzwischen einer der letzten Mieter im Block.
Volkmar Seiffert steht vor seinem Wohnhaus im Ponyweg 5 in Halle-Neustadt. Der 81-Jährige lebt hier seit 1974 und ist inzwischen einer der letzten Mieter im Block. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Zwischen überwucherten Eingängen und maroden Treppenhäusern steht am Ponyweg 1 in Halle-Neustadt ein großer blauer Wasserwagen. Wer hier noch wohnt, trägt Eimer. Denn seit dem 18. Oktober kommt in den Häusern 1 bis 6 kein Wasser mehr aus den Leitungen, auch die Heizung bleibt kalt. Aus dem Hahn des Tanks fließt eiskaltes Wasser, etwa acht Grad, schätzt ein Mieter.