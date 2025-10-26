Durch die Niederlage gegen die Leipziger beträgt der Abstand auf den Primus bereits elf Punkte. Von den eigenen Ansprüchen ist der Hallesche FC weit entfernt. Wie sich Sportchef Daniel Meyer zur Situation der Rot-Weißen und der Zukunft von Schröder äußert.

Muss Robert Schröder beim HFC um seinen Job bangen? Was die Niederlage im Spitzenspiel gegen Lok für den Trainer bedeutet

Halle/MZ - Der argentinische Autor Jorge Bucay befasst sich in seinem berühmten Buch „Drei Fragen“ mit der Suche nach dem Glück. Sein Leitfaden basiert auf drei Grundsatzfragen: „Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem?“ Es geht um das Finden des eigenen Ichs, um Selbstreflexion und Entwicklung.