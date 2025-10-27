das erste Heimspiel im neuen Sparkassen-Eisdom endete für die Saale Bulls zwar mit einer Niederlage. Die große Freude darüber, dass Eishockey in Halle wieder ein Zuhause hat, konnte das aber nicht schmälern. Tausende Anhänger der Saale Bulls haben das gefeiert, und zwar schon vor dem Spiel bei einem gemeinsamen Marsch mit Fans der gegnerischen Mannschaft, den Hannover Indians, zum neuen Eisdom. Hier lesen Sie mehr darüber.

Kennen Sie die ZDF-Sendung „Besseresser“? Und haben Sie vielleicht gehört, dass Moderator Sebastian Lege Halloren-Kugeln und Kathi-Backmischungen unter die Lupe genommen hat? Wohlgemerkt im selben Stil wie immer, er ist mit den Ostprodukten nicht strenger umgegangen als er das mit Erzeugnissen anderer Hersteller tut. Seine Kritik jedenfalls hat reichlich Gegenwind ausgelöst - und nun reagiert Halloren, wie Sie in diesem Beitrag lesen können.

Mit einem ganz praktischen Problem muss sich eine Studentin herumschlagen, über die wir auch berichten. Mit der Wohnungssuche zum Studienstart in Halle hat es nicht geklappt - und damit ist die junge Frau nicht allein. Hallesche Studentin ist sie dennoch, denn sie hat eine kreative Lösung gefunden.

Eine interessante Lektüre und einen guten Wochenstart Ihnen

Annette Herold-Stolze