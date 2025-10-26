Führerschein-Reform trifft Halle Keine freien Plätze in Halles Fahrschulen: Ein Fahrlehrer rechnet mit der neuen EU-Reform ab
Mehr Online-Theorie, kürzere Prüfungen, Simulatoren: Das Verkehrsministerium plant eine Reform der Führerschein-Ausbildung. Ein Fahrlehrer aus Halle erklärt, was davon wirklich hilft, wo es teurer wird und warum seine Fahrschule trotzdem aus allen Nähten platzt.
Aktualisiert: 27.10.2025, 07:49
Halle (Saale)/MZ. - Um 7 Uhr steht der Kaffee auf dem Tresen, kurz nach 8 öffnet die Tür. Eine 18-Jährige kommt zu ihrer 28. Fahrstunde. Heute ist Prüfungssimulation, sie steht kurz vor ihrem Führerschein. „Wir machen gleich die große Testfahrt, so wie es dann auch bei der Dekra laufen könnte“, sagt Marco Rauchhaupt und checkt noch einmal die Unterlagen.