Jeder zweite Fahrschüler in Sachsen-Anhalt rasselt durch die Theorieprüfung für den Pkw-Führerschein. Ist die wirklich so schwierig? Ein MZ-Reporter will es wissen und wagt ein Selbstexperiment – dabei erlebt er eine Überraschung.

MZ-Reporter Max Hunger versucht sich in der Fahrschule Gangart in Halle an der Theorieprüfung für den Pkw-Führerschein. Ist die für erprobte Autofahrer einfach zu schaffen?

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Bildschirm erscheint eine Situation wie ich sie aus dem Alltag als Autofahrer gut kenne, dargestellt in grober Computergrafik. Mein Blick fällt auf eine Straßenkreuzung, Verkehrsschilder gibt es nicht. Der Blinker zeigt an, dass ich rechts abbiegen will. Auf dem Fußweg zu meiner Rechten setzt eine Frau zur Straßenüberquerung an, auch auf der gegenüberliegenden Seite will ein Fußgänger meinen Weg kreuzen. Wer hat Vorrang? Ich hinterm Lenkrad? Oder die Passanten?