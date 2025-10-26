Mit ihrer Choreographie „Unreines Blut“ beeindruckt Choreographin Bojana Nenadovic Otrin an der Oper in Halle. Die Solisten laufen zur Hochform auf.

Ein bisschen wie bei den Buddenbrooks: Verhältnisse werden zur Fessel in „Unreines Blut“ am Opernhaus in Halle.

Halle/MZ - Schon die Geschichte hat es in sich. Die Musik, die Choreografie und ihr szenischer Rahmen haben es auch. Es ist eine traurige Geschichte aus dem Balkan vom Ende des 19. Jahrhunderts. Noch beim Zerfall Jugoslawiens eskalierten ja die alten Animositäten bis zu blutiger Feindschaft und Krieg. Und das Ende der Geschichte ist hier auch heute nicht in Sicht.