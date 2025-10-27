63 Kameraden im Einsatz Haus im Saalekreis nach Feuer unbewohnbar! Bewohner rettet sich aus brennendem Haus
In Zwebendorf hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Haus gebrannt. Der Bewohner konnte sich leichtverletzt aus dem brennenden Wohnhaus retten.
Aktualisiert: 27.10.2025, 11:23
Zwebendorf. – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat gegen 1.30 Uhr ein Einfamilienhaus in Zwebendorf (Saalekreis) gebrannt, so die Polizei.
Der Hausbewohner konnte sein Haus selbst verlassen, trug jedoch leichte Verletzungen davon. Er wurde im Krankenhaus weiter behandelt.
Die Brandursache sei bislang unklar. Das Haus ist nach Erkenntnissen der Polizei unbewohnbar. Insgesamt waren neun Ortsfeuerwehren mit 63 Kameraden im Einsatz.