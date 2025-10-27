Sie lobten in Wort und Bild die Freundschaft, sie priesen das lockere Leben. Was prächtige Stammbücher von Studenten so besonders und für das Stadtarchiv zu einem außergewöhnlichen Schatz macht.

Das Bild aus dem Stammbuch. Es zeigt den Markt um 1748 mit Studenten und Halloren.

Halle (Saale)/MZ. - Das Leben von Paul Serres mag im 18. Jahrhundert ereignisreich gewesen sein. Aber es bot eigentlich keinen Anlass, dass er Archivaren und Historikern heute noch ein Begriff ist. Eigentlich. Denn Paul Serres ging während seines Studiums, das ihn für einige Zeit auch nach Halle führte, einer unter Studenten damals beliebten Freizeitbeschäftigung nach.